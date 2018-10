Aereo caduto: a bordo anche Andrea Manfredi, 26enne di Marina di Massa ex ciclista della Bardiani

E’ caduto in mare con 189 persone a bordo l’aereo passeggeri della compagnia indonesiana Lion Air di cui si erano persi i contatti poco dopo il decollo stamani da Giacarta. Finora non ci sono notizie di superstiti.

Il sito web indonesiano Kamparan ha pubblicato la lista con i nomi dei passeggeri e, fra di loro, c'è un italiano, notizia confermata anche dal presidente della compagnia aerea e poi dalla Farnesina. Si tratterebbe di Andrea Manfredi, 26enne di Massa con un passato da ciclista. Nel 2013 ha gareggiato con la Ceramica Flaminia mentre nel biennio seguente ha militato tra i professionisti con la Bardiani CSF, prima di creare l’azienda Sportek. Il profilo Instagram, sul quale gli amici stanno scrivendo messaggi di cordoglio, rivela che il giovane si trovava proprio ieri a Giacarta.

ANDREA MANFREDI ERA A GIAKARTA DAL 26 OTTOBRE. Andrea Manfredi viveva a Marina di Massa, con i genitori. Il suo passato da ciclista professionista (nel 2013 ha gareggiato con la Ceramica Flaminia, poi con la Bardiani CSF) è sfociato nella passione per la commercializzazione di biciclette e articoli sportivi. Andrea era arrivato a Giacarta lo scorso 26 ottobre, una tappa prevista all’interno di un viaggio partito da Hong Kong.

La sua società, la Sportek, con sede a Marina di Massa (Massa Carrara), si occupa del commercio all’ingrosso di articoli sportivi e biciclette. Quella in Indonesia era una vacanza «sportiva», forse con qualche interesse di lavoro. L’ultima foto pubblicata sul suo profilo Facebook lo vede appunto ritratto a Giacarta accanto ad una bicicletta, in abbigliamento sportivo.

IL PILOTA AVEVA SEGNALATO UN PROBLEMA TECNICO. Il pilota del volo Lion Air caduto in mare ha chiesto alla torre di controllo di poter tornare indietro dopo aver segnalato un problema tecnico: i controllori di volo hanno autorizzato il rientro, ma l’aereo è poi scomparso dai radar. Lo ha detto Sindu Rahayu, capo delle relazioni pubbliche della Direzione generale dell’aviazione civile indonesiana, secondo quanto riporta il Daily Mail.

L’agenzia indonesiana per la gestione dei disastri Bnpb ha pubblicato su Twitter foto di detriti tra cui smartphone, libri, borse e parti della fusoliera dell’aereo raccolti dalle navi di ricerca e soccorso che si sono riversate nell’area.

La tv indonesiana trasmette immagini di una chiazza di una lunga chiazza di benzina e un campo di detriti in mare.