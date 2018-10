Brasile: il candidato di destra Jair Bolsonaro vince con il 55% dei voti

Il candidato populista d’estrema destra Jair Bolsonaro vince il ballottaggio delle presidenziali in Brasile con oltre il 55% dei voti. «Cambieremo il destino» del Paese, afferma. Gli fa i complimenti Salvini, aggiungendo: ora «chiederò che ci rimandino Battisti». Congratulazioni anche da Trump: lavoreremo insieme, dice il presidente Usa. Il candidato sconfitto Haddad invece non telefona al neopresidente per congratularsi e promette che difenderà la democrazia.