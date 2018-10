Una giornata con il fiato sospeso a Venezia Acqua alta record e ironia tra le calli: video

Una giornata con il fiato sospeso per Venezia, in balia dell’acqua alta, che ha fermato la sua corsa solo nel pomeriggio, a 156 centimetri sul medio mare. La superficie finita sott'acqua è stata del 75%. Una misura ragguardevole, che non si registrava da 10 anni (stesso picco nel dicembre 2008), e che ha fatto temere l’'infartò della città dei Dogi.

Venezia non ha mai dimenticato l’'acqua grandà del novembre 1966, quando il mare entrò in laguna sfiorando i 2 metri di sovralzo. Oggi non è stato record, ma la previsione del centro maree si era spinta fino a 160 centimetri (sarebbe stata la terza di sempre), poi rimasta a 156; ma l’impressione è che con queste misure Venezia non abbia scampo. Si è fermato tutto, i veneziano hanno il picco di massima, mentre i turisti con stivaloni improvvisati in nylon lasciavano Piazza San Marco - chiusa per sicurezza dalla Polizia municipale - e vagavano senza meta nelle Mercerie. Poco prima della 'puntà di marea l’Actv ha fermato il servizio di navigazione, e gli ultimi vaporetti hanno fatto la spola per recuperare le persone rimaste negli imbarcaderi. Anche gli agenti della Questura si sono mobilitati con vigili e carabinieri, portando in salvo a braccia alcuni visitatori, tra cui anche bambini, rimasti bloccati lungo la Riva dei Giardinetti reali.

«Vorrei chiedere a qualcuno se ha capito a cosa serve il Mose. Il Mose serve esattamente per queste situazioni qua» ha twittato il sindaco, Luigi Brugnaro, rimasto a lungo in Piazza San Marco per monitorare la situazione. Il sistema di dighe mobili non è ancora terminato, e fra un rinvio e l’altro si parla adesso dell’entrata in funzione nel 2021.

Il colmo di un metro e 56 centimetri, registrato verso le 15, ha rappresentato la quarta misura di sempre, a pari merito appunto con la massima di marea del dicembre 2008. Misure maggiori si sono avute solo nel febbraio 1986 (158), nel dicembre 1979 (166) e nel novembre 1966 (194).

Tutto il Veneto è stato colpito dalla forte ondata di maltempo, con piogge abbondanti - quasi 500 millimetri in 48 ore nelle zone più esposte - e l’ingrossamento di tutti i fiumi. Passata la paura a Verona per la piena dell’Adige, resta la preoccupazione per il Tagliamento, il Brenta e il Bacchiglione.

A Venezia si spera che il vento di scirocco, che 'gonfià la lagunà, scenda di intensità. Ma la marea resterà su valori alti anche nelle prossime ore, 120 centimetri la minima, e nel corso della notte si prevede un’altra toccata a 140