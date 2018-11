Ossa in Nunziatura, nuova ispezione: trovati altri resti Video

Nuovo sopralluogo dei poliziotti della Squadra Mobile e della polizia scientifica stamattina nella Villa Giorgina della Nunziatura Apostolica. Secondo quanto si è appreso, durante le ricerche sono stati trovati altri frammenti di ossa che potrebbero essere utili all’ identificazione.

Il nuovo sopralluogo della polizia è stato effettuato d’intesa con la Procura di Roma e l’Autorità Vaticana per cercare altri elementi utili all’identificazione delle ossa ritrovate nei giorni scorsi nella sede della Nunziatura di via Po a Roma. Al momento non è stato ancora possibile stabilire con certezza il sesso e l’età di chi appartengano. Gli investigatori hanno continuato a scavare nell’area trovando altri frammenti di ossa.