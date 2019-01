Gilet gialli, scontri vicino alla Senna: diversi feriti - Il video di una turista emiliana

Diverse persone sono rimaste ferite e sono state soccorse dal personale paramedico davanti al Museo D’Orsay a Parigi, dove si è fermata la manifestazione dei "Gilet gialli".

Secondo i manifestanti, i feriti sono stati colpiti dalla polizia con i cosiddetti 'flash ball’, proiettili non letali, nel momento in cui si trovavano nei pressi di un barcone in fiamme sulla Senna.

Nel video di una turista di Reggio Emilia, gli scontri vicino alla Senna

