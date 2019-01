Parigi: l'italiana ferita è in coma farmacologico

Sono ancora gravissime le condizioni di Angela Grignano, la ragazza trapanese di 24 anni rimasta ferita nell’esplosione avvenuta ieri a Parigi. La giovane viene tenuta in coma farmacologico, i medici mantengono la riserva sulla vita, anche se stamane hanno diminuito i farmaci per vedere come reagisce la paziente.

Il fratello, padre Giuseppe Grignano, a Parigi insieme ai genitori, ha detto che Angela avrebbe aperto gli occhi mostrando di essere in grado di risvegliarsi.