Attacco a un hotel a Nairobi: almeno 3 morti Video

Esplosioni e colpi di arma da fuoco nei pressi di un hotel a Nairobi, in Kenya. Lo riferiscono i media internazionali.

L’hotel attaccato a Nairobi è un albergo di lusso, il Dusit, nel cui complesso ci sono anche banche e uffici. Diversi veicoli nelle vicinanze sono in fiamme.

Uno scontro a fuoco è in corso in seguito a un’esplosione presso un complesso di hotel e uffici in un verde quartiere di Nairobi": così il sito del più diffuso quotidiano del Kenya, il «Daily Nation», descrive la situazione dell’attacco.

«C'era una bomba, ci sono un sacco di spari», ha bisbigliato un uomo che lavora negli uffici dell’hotel Dusit chiedendo di non essere identificato, riferisce il sito.

«L'esplosione è stata udita a circa cinque chilometri di distanza e un reporter inviato sul posto ha riferito di uomini armati e forze di sicurezza che stavano sparandosi a vicenda», scrive il Daily Nation aggiungendo che «non era immediatamente chiaro se l’incidente era una rapina o un attacco» terroristico.

Un banner di Al Jazeera riferisce che, oltre ai tre morti, ci sono anche 14 feriti. Lo scontro a fuoco di oggi richiama alla memoria quello del 'Westgate Mall’, sempre a Nairobi, nel 2013, quando terroristi islamici Al Shabaab della confinante Somalia fecero irruzione in un centro commerciale di lusso lanciando bombe a mano e avviando un’azione durata giorni che costò la vita a 67 persone.

Gli estremisti somali di Al Shaabab hanno rivendicato l’attacco all’hotel Dusit D2 di Nairobi. Lo riferisce al Jazeera. Il gruppo armato sarebbe composto da almeno 4 persone.

Stiamo conducendo una operazione a Nairobi": gli Shaabab hanno rivendicato così l’azione nella capitale keniana, riferisce al Jazeera. Il portavoce militare del gruppo ha affermato che altri dettagli verranno resi noti quando «l'operazione sarà finita».

Il gruppo armato che ha attaccato l’hotel, composto da almeno 4 persone, è asserragliato nel compound dove sorge l’hotel Dusit D2.

Nel riepilogare «cosa sappiamo" dell’attacco al complesso di Nairobi, il sito del più diffuso quotidiano keniota scrive che «gli assalitori sono arrivati usando un’auto, una Kcn 340E, e un altro veicolo».

«Si sono aperti la via nella 14 Riverside Drive e hanno costretto le guardie ad aprire il cancello sparando loro», aggiunge il sito. Poi «hanno avanzato e lanciato esplosivi a veicoli nel parcheggio prima di farsi strada» nel «Dusit D2 che comprende diversi uffici e hotel», aggiunge The Star.

«Non c'è stato il tempo di contare i morti, ma ci sono": così un ufficiale di polizia entrato nel compound di Nairobi attaccato dagli Shabaab. Alcuni corpi «sono nei ristoranti al primo piano, altri nei piani più alti. C'è sangue dappertutto», ha aggiunto. Le raffiche di armi da fuoco, intanto, continuano.