Bomba in pizzeria: un uomo solo piazza l'ordigno e fugge

Un uomo si avvicina lentamente alla pizzeria, ha un cappello e cammina a testa bassa, si inginocchia, posa la bomba, accende la miccia e schizza via di corsa, velocissimo. E’ questo il video delle telecamere di sorveglianza della pizzeria di Gino Sorbillo che mostra la sequenza dell’attentato notturno avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì, in via dei Tribunali, davanti alla pizzeria più nota del centro storico di Napoli.

Nel video, pubblicato dal sito del Mattino, la sequenza è breve. E’ notte fonda, il tratto di via dei Tribunali è deserto, l'uomo si avvicina lentamente e tiene la bomba con due mani. Arrivato davanti alla saracinesca non si guarda intorno, sa che non c'è nessuno. Si inginocchia e dà fuoco alla bomba, poi scatta in piedi e fila via, infilandosi nel vicolo lì vicino dove forse era atteso da un complice, oppure scappando a piedi. Passano quattro secondi, l’ordigno esplode, due delle tre telecamere si oscurano, resta in funzione solo la terza, quella all’interno del locale, che mostra un lampo, la porta di legno che si spalanca, la polvere che invade il locale.