Gli spari a Manuel Bortuzzo: l'aggressione in un video

Manuel Bortuzzo e la fidanzata, che indossa una felpa con un cappuccio, intenti a premere i pulsanti del distributore di sigarette. Dopo qualche secondo si voltano chiamati dagli aggressori e Manuel, che era a capo scoperto, viene colpito dagli spari e finisce a terra ferito ancora cosciente, mentre lei si china su di lui cercando aiuto al telefono. In poco più di un minuto arriva la polizia, che era intervenuta nel pub per la rissa. Sono gli attimi in un video - di cui l'agenzia Ansa è venuta in possesso - ripreso dalle telecamere che hanno filmato il ferimento di Manuel Bortuzzo.



Pubblichiamo i primi secondi del video, nel momento in cui Manuel Bortuzzo e la fidanzata si trovano davanti al distributore, fino a quando il giovane si volta, chiamato dagli aggressori