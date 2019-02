Tensione nell’Aula della Camera durante l’esame della proposta di legge costituzionale sul referendum. Giuseppe D’Ambrosio del M5S fa il gesto delle manette incrociando i polsi rivolto a Gennaro Migliore, ed è bagarre. I deputati del Pd ne chiedono l’espulsione dall’Aula, c'è chi urla «fascista». Il presidente Fico spiega che D’Ambrosio è stato richiamato all’ordine e che poi si vedrà nella riunione del collegio dei Questori. Ma al Pd non basta: «Se non si scusa o non lo espelle noi abbandoniamo l’Aula», dice Emanuele Fiano.