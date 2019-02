10 mila uomini nudi si contendono il titolo del "più fortunato del mondo"

Paese che vai, usanze che trovi. E da 500 anni a Okayama, cittadina nel Sud del Giappone, nel tempio Kinryozan Saidaiji va in scena un rituale di prosperità: circa diecimila uomini nudi ammassati all’interno del tempio devono trovare due bastoncini sacri che hanno il potere di renderli i “più fortunati dell’anno”. Alle 10 di sera le luci si spengono e nell’oscurità il sacerdote lancia questi pezzetti di legno (chiamati “shingi”, una ventina di centimetri di lunghezza), inizia così la lotta per afferrarli, non senza grandi pericoli. Gli uomini che vogliono partecipare, prima si devono purificare in una fontana di acqua gelata e poi vestiti solo con un perizoma bianco, fumanti nell’aria gelata, si pressano all’interno del tempio per cercare di prendere al volo la fortuna. Le regole? Ogni partecipante porta appeso al perizoma un numero, per l’identificazione in caso di emergenza, non può partecipare chi ha dei tatuaggi (considerati un simbolo della yakuza, la mafia giapponese) o chi è ubriaco, vietato contendersi i bastoncini fuori dal recinto del tempio, così come colpi proibiti e calci.