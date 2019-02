Albero cade su un'auto vicino a Roma: morto un 45enne

E’ morto l’uomo che era rimasto gravemente ferito, dopo essere stato schiacciato nella sua auto a causa della caduta di un albero. L’episodio è accaduto a Guidonia, vicino a Roma. A quanto ricostruito, l’albero di alto fusto ha centrato la macchina in transito in cui viaggiava l'uomo, un 45enne romeno. Il pino, nella caduta, ha centrato la parte anteriore della macchina finendo sul parabrezza. Sul posto la polizia locale di Guidonia, i vigili del fuoco e i poliziotti del commissariato di Tivoli. Sono diversi gli alberi caduti in zona stamattina a causa del vento forte.

CADE UN ALBERO IN VIALE TRASTEVERE: CENTRATO UN TAXI. Un albero è caduto in viale Trastevere, all’altezza di piazza Mastai, al centro di Roma centrando due taxi. Non si registrano feriti. Sul posto due pattuglie della polizia del Gruppo I Trevi per la chiusura della carreggiata laterale e di quella centrale del tram, anche per motivi di sicurezza. Secondo quanto si è appreso, a causa della caduta dell’albero si sono staccati i fili della corrente elettrica da un palo.