Il killer di Christchurch rinuncia all'avvocato: si difenderà da solo - Video

Brenton Tarrant, l’australiano di 28 anni autore della strage di venerdì in due moschee di Christchurch, ha licenziato il suo avvocato e intende difendersi da solo davanti ai giudici. Si teme che possa cercare di trasformare il processo in uno strumento per la propaganda suprematista. L’uomo sarebbe nel mirino delle gang criminali locali che minacciano ritorsioni contro di lui in carcere. E mentre la polizia valuta la possibilità che Tarrant possa aver avuto dei complici, la premier neozelandese Jacinda Ardern annuncia una nuova norma sulla vendita delle armi entro i prossimi dieci giorni.