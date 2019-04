Si aggrava la crisi libica. Razzi Grad sarebbero stati piazzati dalle forze del generale Haftar a Garian, a sud di Tripoli e avrebbero già colpito. In mattinata ci sarebbero stati anche raid aerei contro le postazioni del generale. Il portavoce delle forze armate del governo Sarraj, il colonnello Mohamed Gounonou, ha annunciato l’inizio della controffensiva "vulcano di rabbia" per "ripulire tutte le città dagli aggressori e dalle forze illegittime". Gli Usa ritirano temporaneamente il loro contingente mentre l’Onu chiede una "tregua umanitaria" di due ore per evacuare feriti e civili. Secondo il ministero della Sanità libico "il bilancio degli scontri alla periferia di Tripoli è arrivato finora a 21 morti e 27 feriti". Appello di Conte: "Bisogna evitare la guerra civile"