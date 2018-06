Un altro sorpasso azzardato sulla strada Massese: questa volta è stato ripreso dalla dash cam (la telecamera montata sul cruscotto di un'auto) all'altezza della tangenziale che scorre accanto alla frazione del Comune di Langhirano. Il video è stato pubblicato da un cittadino langhiranese su facebook sul "gruppo massese per la vita", con questo commento: "Scena di ordinaria follia sulla variante di Pilastro. Questa volta è andata molto bene ".

Lo scorso 20 maggio, il gruppo di cittadini "massese per la vita" ha organizzato una camminata sulla strada che collega Parma con Langhirano e la montagna, per sensibilizzare la cittadinanza sul tema della sicurezza stradale, in una via dove si sono verificati numerosi gravi incidenti.