L'Emilia (in video) più bella è quella della 3^A del Toschi Video

A Palazzo Giordani a Parma la cerimonia di premiazione del progetto indetto da Destinazione Turistica Emilia (ente pubblico che si dedica al coordinamento della promozione turistica del territorio delle tre province citate), con il patrocinio dell’Ufficio scolastico regionale, e rivolto agli istituti scolastici superiori. Il video vincitore è quello della 3^ A Audiovisivi e Multimedia del Liceo Artistico Toschi di Parma. Studenti e insegnanti delle scuole superiori delle tre province emiliane di Parma, Piacenza e Reggio Emilia si sono misurati e sfidati in un concorso videografico volto a promuovere il territorio di appartenenza. I giovani partecipanti erano chiamati a produrre un filmato di loro creazione che valorizzasse appunto il patrimonio artistico, culturale ed enogastronomico dell’Emilia. Al concorso hanno partecipato le classi Terze, Quarte e Quinte di 10 scuole e precisamente: per l’ISII Marconi di Piacenza- Classe 3 0 Classe 4 D Classe 4 F ; per il Liceo Respighi di Piacenza - Classe 5 D; per l’ISII P. Giordani di ParmaClasse 5M; per il Liceo artistico Toschi di Parma - Classe 3; per l’Istituto Magnaghi di Salsomaggiore (PR) - Classe 4; per l’ITE Bodoni di Parma - Classe 5 F Turistico; per il Liceo Artistico G. Chierici di Reggio Emilia - Classe 4 E Classe 4 G.

Alla classe vincitrice è stato quindi riconosciuto un premio che risponde al senso ispiratore del concorso: la possibilità di aderire a un educational tour di 2 giorni organizzato da Destinazione Turistica Emilia alla scoperta di alcuni luoghi di rilievo culturale, ambientale, enogastronomico e turistico delle tre province protagoniste del video. Sono state assegnate anche le seguenti menzioni speciali: alla 5 F dell’Istituto Tecnico Economico Gian Battista Bodoni di Parma, è andata la Menzione Speciale per la Spontaneità; alla classe 4 A Tecnico Turistico dell’Istituto Magnaghi-Solari di Salsomaggiore Terme (PR) la Menzione Speciale per la Creatività; alla classe 4 D Elettrotecnica dell’Istituto Superiore di Istruzione Industriale G. Marconi di Piacenza è stata, invece, riconosciuta la Menzione Speciale per la Simpatia. Presente alla cerimonia anche Pierangelo Romersi e Stefano Cantoni, rispettivamente direttore e coordinatore turistico di Destinazione Turistica Emilia.