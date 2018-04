Cercansi due papà per la nuova casa dedicata a chi è separato Video-appello

L’associazione San Cristoforo cerca due papà per abitare la nuova casa del Progetto Io sto con te. L’appello è per quei padri in emergenza abitativa che hanno bisogno di un luogo dove vivere ogni giorno potendo ospitare i propri figli. Spese condivise ma abbordabili e co-housing con un altro papà è la formula che l’associazione propone perché il progetto sia sostenibile. La casa, attualmente in ristrutturazione, sarà inaugurata il prossimo 6 maggio.

Per candidarsi o semplicemente saperne di più: info@iostoconteparma.it



www.iostoconteparma.it