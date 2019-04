Al cinema si ricordano 'OUTATIME' sulla De Lorean di Ritorno al futuro e 'ECTO-1' della macchina dei Ghostbusters. Negli Usa ci si può imbattere in targhe di ogni genere da 'IAMLATE' al motto obamiano 'YS U CAN'. In Inghilterra persino i reali hanno ceduto alla targa personalizzata, con il 'JU5T WED’sull'auto usata da William e Kate nel giorno del loro matrimonio. Forse non si potrà arrivare a tanto, ma anche in Italia si sta ragionando sulla possibilità di introdurre la targa personalizzata per le auto.

L’ipotesi è allo studio del Ministero delle infrastrutture e trasporti all’interno della strategia complessiva in materia di circolazione stradale.