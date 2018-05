Guccini e l'America

L'America, un'America ideale. Ma anche il viaggio come emigrazione, alla ricerca di un futuro. Che, nell'ultimo pezzo dell'album, appare quanto mai incerto. E' la storia di “Amerigo”, ottavo album di Francesco Guccini. Un lavoro che ha compiuto quarant'anni e ha un suo posto nella storia della canzone d'autore italiana e in quella personale di uno che, almeno con testi e musica, non è mai scaduto nel commerciale oppure nel banale.

Difficile, infatti, nella produzione di cantautore dell'artista nato a Modena il 14 giugno del 1940, individuare un momento di stanca. Non così è stato purtroppo per tantissimi suoi colleghi. Gli anni Settanta, però, sono stati il clou della produzione gucciniana. “Amerigo” arriva infatti due anni dopo l'intenso e provocatorio “Via Paolo Fabbri 43”, quello, per capire, di “Piccola storia ignobile” , ma soprattutto de “L'avvelenata”, un brano che oggi può apparire un po' datato ma che allora fece scalpore. Eccome se lo fece. “Amerigo”, invece, recupera quella dimensione mitica che tanto aveva affascinato il Guccini dei primi album (si ascoltino, ad esempio, “L'isola non trovata”, 1 e 2, oppure “Asia”).

“Amerigo” arriva dunque dopo tre lavori ancora oggi difficili da superare: prima di “via Paolo Fabbri 43” infatti “il professore”, come da molti è chiamato Guccini, aveva pubblicato “Radici” (1972) e due anni dopo “Stanze di vita quotidiana”. Dopo “Amerigo”, inoltre, il pubblico riceverà come regalo il live assieme ai Nomadi, quell'”Album concerto” che rappresenta un ritorno alle origini della collaborazione tra il cantautore e il gruppo capitanato dall'indimenticabile Augusto Daolio. Un disco ancora oggi amatissimo dai fans, in cui Guccini esegue da solo “Primavera di Praga”, a giudizio di chi si scrive il suo momento più alto. Una canzone non facile da scrivere in quei tempi, in cui però il bardo modenese dimostrò libertà di pensiero e indipendenza di giudizio. Qualità che non sempre i cantautori negli Sessanta-Settanta hanno avuto.

Tornando ad “Amerigo” in questo lavoro ci sono altre sue passioni. L'America, prima di tutto, dal momento che la canzone che dà il titolo all'album evoca l'esploratore Amerigo Vespucci, qui utilizzato per raccontare la storia del prozio di Guccini, Enrico. Fu lui che, all'inizio del Novecento, emigrò in America da Pavana, il paese dell'appennino tosco-emiliano in cui Guccini oggi si è ritirato e dove non scrive più canzoni, ma romanzi. Oppure, sempre l'America, di “100 Pennsylvania Ave”, che ha un suo posto di tutto riguardo tra le canzoni che Guccini ha dedicato al Nuovo Mondo, in cui vanno annoverate, tra le altre, anche la precedente “Incontro”, e le successive “Argentina”, “Stagioni” e “Cristoforo Colombo”. C'è poi la preghiera laica “Libera nos domine” e la notissima “Eskimo”, unico pezzo dell'album che l'autore continuerà a riproporre anche dal vivo, già allora ironico sguardo sui “fermenti rivoluzionari” che attraversavano l'Italia in quegli anni Settanta. “Cinque anatre” è invece una ballata di rara bellezza e malinconia. La chiusura è a metà tra l'ironia e il disincanto. “Mondo nuovo” potrebbe essere perfino definita una canzone di fantascienza, velata comunque dal solito pessimismo gucciniano. Un po' “tra la via Emilia e 2001 Odissea nello spazio”, momento meno riuscito di un disco che, quarant'anni dopo, resta comunque di grandissimo fascino.