La bimba che suona i Led Zeppelin (Bonham) è impressionante Video

John Bonham è uno dei migliori (se non il miglior) batterista della storia del rock. Suonava con i mitici Led Zeppelin. Confrontarsi con lui, per i musicisti di questo strumento, è impresa ardua. Non è una bestemmia (musicale) dire che questa bambina giapponese di otto anni (otto anni per davvero) non sfigura. Si chioama Yoyoka Soma. Non ci credete? Guardate questo video in cui la piccola suona "Good times bad times" dei Led Zeppelin, brano di 50 anni fa e giudicate voi. I suoi video fanno incetta di clic.