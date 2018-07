«No dreams»: il primo singolo della parmigiana Krissi Video

È stato pubblicato su YouTube «No dreams», singolo d’esordio per Krissi, giovane e talentuosa cantante di Traversetolo.

Era ancora giovanissima quando, una decina d’anni fa, una breve esibizione da sola, voce e chitarra, sul palco del Festival Rock del 1° Maggio faceva intuire grandi doti. Da allora, una vita dedicata alla musica e soprattutto allo studio (...)

E così, finalmente, arriviamo a «No dreams», registrata al Real Sound Studio di Langhirano: «Sono tante le cose che hanno portato alla sua nascita: la fine di un percorso, la voglia di esprimere me stessa attraverso le note, la necessità di creare, la lettura di "On the road" di Jack Kerouac che ha ispirato il titolo della canzone...». (...)

Nel video, ecco la canzone di Krissi