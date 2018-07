I Pooh alla ricerca del Graal

Quarantacinque anni fa i Pooh iniziarono la loro “cerca” del sacro Graal. Nel 1973 esce infatti “Parsifal” uno dei lavori più ambiziosi del gruppo già capitanato da Roby Facchinetti e nella formazione storica con Stefano D'Orazio, Dodi Battaglia e Red Canzian. Qualcuno, visto il titolo, che rimanda appunto al wagneriano cavaliere del Graal ma anche al mito di re Artù e dei cavalieri della Tavola rotonda che qualche anno dopo avrebbe affascinato anche la Pfm (l'album è Passpartù del 1978) e più tardi il Banco (“Moby Dick” nell'album "Banco", 1983) e che rappresenta il pezzo portante dell'album - una sorta mini-suite della durata di dieci minuti -, ha parlato di un'incursione del gruppo italiano nel rock progressivo. Lasciando ai posteri l'ardua sentenza, dal momento che i puristi del prog hanno sempre avuto difficoltà ad iscrivere Facchinetti e soci nel "prog club", c'è però da dire che i Pooh con “Parsifal” fanno un bel salto di qualità, sfornando un lavoro (bella anche la copertina che, sul retro, presenta i quattro in costume da cavalieri medievali) il cui tema si discosta moltissimo da quello dei dischi precedenti e dalle loro atmosfere, tipo “Piccola Katy”. “Parsifal” avrebbe dovuto anche diventare la colonna sonora di un film, ma poi il progetto venne accantonato.

45 anni dopo questo rimane un bel capitolo nella storia di un gruppo che ha fatto della longevità una delle sue caratteristiche, dal momento che si è sciolto ufficialmente solo due anni fa dopo ben cinquanta di carriera. Nonostante sia monopolizzato da “Parsifal”, l'album presenta altri momenti da scoprire o riscoprire. A partire dall'interessante “L'anno, il posto, l'ora”, che parla di un pilota il cui aereo cade mentre sta tornando a casa. E' quello di “L'anno è il '73/il posto, il cielo artico/ L'ora che senso ha?/D'estate è sempre l'alba”. Da non dimenticare anche “Solo cari ricordi” e “Io e te per altri giorni”.

Il brano “Parsifal”, scritto da Facchinetti e Valerio Negrini, ha fatto la parte del leone anche in un a recente raccolta allegata a “Tv Sorrisi e canzoni" per celebrare i cinquant'anni del complesso. Inserito nel volume “Pooh Progressive” comprende alcuni, a modestissimo parere di chi scrive, tra i migliori pezzi del gruppo: da “Dove comincia il sole” a “L'ultima notte di caccia” e “Viva”, quest'ultimo title track anche di un bell'album del '79. Brani non proprio prog. Ma capaci, anche a distanza di tanti anni, di continuare a far sognare.

Da youtube Parsifal