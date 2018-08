Circo Massimo: Venditti, Roma e la Roma Video

“Circo Massimo” è il primo album dal vivo di Antonello Venditti. È la registrazione del concerto del cantautore romano registrato 35 anni fa, il 15 maggio 1983, appunto al Circo Massimo per festeggiare il secondo scudetto della Roma. Non è però solo un inno ai colori giallorossi, quelli della squadra della Capitale di cui l’artista è da sempre tifosissimo. È anche un inno a Roma, la sua città, da Venditti amatissima. È l’album di “Grazie Roma”, composta appunto per il secondo scudetto di quella squadra che aveva in Liedholm l’allenatore e in Di Bartolomei l’indimenticabile capitano. Altri tempi. “Grazie Roma” è entrata al tal punto nella storia della Roma calcistica tanto da uscire dagli altoparlanti a ogni triplice fischio all'Olimpico. Mentre “Roma Roma”, sempre di Venditti e inno ufficiale della Roma (anch'essa contenuta in “Circo Massimo”) viene cantata a squarciagola dal popolo giallorosso all'ingresso in campo della “magica” dal 1974 a oggi. Unica interruzione dal 1978 al 1983, quando venne sostituita da “Forza Roma, forza lupi” di Lando Fiorini, un altro grande della canzone romana scomparso a dicembre. A Dino Viola, infatti, l'allora presidente giallorosso che fu tra gli artefici del secondo scudetto, Venditti pare non piacesse: troppo schierato politicamente.

L'album dal vivo di Venditti è, dunque, un omaggio alla Roma e a Roma, dal momento che contiene anche una bella versione di “Roma capoccia”. Ma è anche un mix di successi nuovi (dall'album “Sotto la pioggia” del 1982) come “Eleonora” e “Dimmelo tu cos'è” e pezzi storici come “Sara”, “Buona domenica”, “Lilly” e “Bomba o non bomba”. In chiusura l'inedita “Circo Massimo”, nulla più di un divertissement. Il cantautore concesse un bis, per il terzo scudetto della Lupa, con “Circo Massimo 2001”. L'ennesimo omaggio alla città e alla sua squadra del cuore. Il suo “Roma summus amor”, palindromo di musica e parole.