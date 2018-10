Luca Colombo suona a Colorno per i trent'anni di Color's Light: ecco che concerto sarà

Il gruppo fotografico di Colorno, Color's Light, continua a festeggiare i suoi primi trent'anni di attività con un concerto di Luca Colombo al Mupac. Un "magico incontro tra musica e fotografia" nell'evento “Live Music & Photo”. L'ingresso è gratuito ma i posti sono limitati. I cancelli saranno chiusi al raggiungimento delle 200 persone (la capienza massima della sala).

Questa mattina Luca Colombo ed Enrico Volpi del gruppo Color's Light sono stati ospiti in diretta ai "Gatti Vostri", il programma di Andrea Gatti. Colombo, dice il lancio di Radio Parma, "l'avete visto al Festival di Sanremo, Buona Domenica, Sabato Italiano, Maurizio Costanzo Show, Un disco per l’estate, Fiorello Show, Passaparola, Rockpolitik, 50 Canzonissime, X Factor, ecc... ed ora la possibilità di apprezzarlo dal vivo in concerto il prossimo 26 ottobre a Colorno, in collaborazione con Anteprima Colornophotolife 2018".

Nel video, ecco l'intervista di Andrea Gatti: Colombo parla della sua musica, degli impegni artistici e del concerto che proporrà al pubblico di Colorno. Enrico Volpi parla di Color's Light e dell'iniziativa.