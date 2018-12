Chiara e Cheryl suggestioni "dylaniane" per gli auguri Video

"Music will save the world": non è solo il titolo di una canzone e dell'intero disco. E' un vero e proprio "credo artistico" per la coppia - in arte e nella vita - composta dalla cantante Chiara Sacks e dal tastierista/produttore Paul Brigo. I due musicisti parmigiani hanno da poco pubblicato un album composto quasi interamente da personalissime rivisitazioni di alcuni classici del rock e del pop e da tre inediti, tra i quali appunto la title-track. In questo video, il duetto di Chiara con Cheryl Porter che impreziosisce l'immortale "Blowin' in the Wind" di Bob Dylan. Con tanti auguri di buone feste