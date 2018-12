I Pink Floyd e il lato oscuro della luna Video

Tra i tanti capolavori dei Pink Floyd è, assieme ad “Atom hearth mother” e “The wall”, che l'anno prossimo compirà quarant'anni, quello che ne caratterizza l'immagine fino ad oggi. Se gli altri due, infatti, sono quello della mucca e quello del muro, “The dark side of the moon”, concept pubblicato dalla band inglese 45 anni fa, sarà sempre quello del prisma attraversato da un raggio di luce. Su sfondo nero.

La copertina fu infatti pensata da un genio, quello Storm Thorgerson che contribuì al mito al pari delle musiche, dei testi e dei “rumori” dei Pink Floyd. E “The dark side” inizia proprio con il leggendario – già, anche questo – battito cardiaco che apre la cortissima (un minuto e mezzo) “Speak to me” che si trasforma, con un tintinnio di monete, quasi subito in “Breathe”, in cui la fa da padrona l'immagine del coniglio, allusione al mito di Sisifo impegnato a scavare eternamente una buca nel terreno. E' il senso della vita secondo i Pink Floyd in un fluire di pessimismo che definire cosmico può suonare perfino riduttivo. “On the run”, con tanto di passi dentro il tunnel, è il viatico giusto per “Time”, uno dei pezzi più amati fra i tanti di Roger Waters e soci. E' una giornata-tipo dominata dall'angoscia. Indimenticabile il riferimento allo stile di vita degli inglesi (“hanging on in quiet desperation is the english way”). Al termine c'è la ripresa di “Breathe” con il ritorno a casa davanti al fuoco del camino e i fedeli radunati ad ascoltare “softly spoken magic spells”. Magia allo stato puro. Così come “The great gig in the sky”, che doveva essere “The mortality piece”, con le sue atmosfere e i suoi vocalizzi.

Il lato B è introdotto dal rumore del registratore di cassa. In “Money” c'è infatti l'eterna lotta dell'uomo contro i soldi, aperta critica a una civiltà che sogna un falso benessere. Molto attuale. Il rapporto tra l'individuo e chi gli sta intorno, sottolineato da un sax leggendario, è alla base invece di “Us and them”. Quindi, la musicale “Any colour you like”. Le ultime due “perle” sono “Brain damage”, che faceva parte del materiale del disco precedente, “Meddle”. E' il pezzo del “lunatic” e di quanto sia labile il confine che divide la cosiddetta normalità dalla patologia mentale (in questi versi echeggia la vicenda, dolorosa, del vecchio compagno di strada dei Pink Floyd Syd Barrett). Con tanto di riferimento finale al titolo dell'album: “I'll see you on the dark side of the moon”. Già, il titolo del lavoro. E del mistero. Che verrà sciolto dopo il brano finale, “Eclipse” (come avrebbe potuto anche chiamarsi l'album dal momento che l'anno prima i Medicine Head avevano intitolato un loro album “Dark side of the moon”), in cui “the sun is eclipsed by the moon”. A questo punto, bisogna attendere qualche secondo e ascoltare bene la voce di Jerry O'Driscoll. E' il portiere degli studi di Abbey Road a Londra dove il disco fu registrato e grande fan del gruppo, mentre ritorna il battito cardiaco dell'inizio, a pronunciare le parole che sveleranno il mistero di questo album immortale.

