A sorpresa, Madonna (per ricordare il 50° della rivolta gay)

Cinquant'anni di lotte per i diritti omosessuali, proprio allo Stonewall Inn, il locale di New York diventato il simbolo della rivolta del 1969 dei cosiddetti "Moti di Stonewall", una rivolta contro una serie di ingiustizie subite dalla comunità omosessuale della città. Qui, il 31 dicembre, a sorpresa, è comparsa Madonna. I video (ne circolano tanti sul web) è diventato virale: «Sono fiera di trovarmi qui nel luogo dove è nato il Pride, il leggendario Stonewall Inn, nel giorno della nascita di un nuovo anno», ha letto sul palco la cantante. «Siamo qui riuniti questa sera per celebrare 50 anni di rivoluzione, 50 anni di lotte per la libertà, 50 anni di sangue, di sudore e di lacrime. Cinquant'anni di sacrifici, 50 anni di difesa dalla discriminazione, dall’odio e, peggio di tutti, dall’indifferenza. Non dimentichiamoci mai delle rivolte di Stonewall e di coloro che coraggiosamente si sono alzati e hanno detto di averne abbastanza». Come nel suo stile, sempre attivo e mai nostalgico, la conclusione è una spinta all'azione: «Io cammino nell'ombra dei giganti, quei guerrieri per la libertà che mi hanno preceduta. Ma dobbiamo essere giganti noi stessi! Diventiamo giganti e portiamoci l'un l'altro sulle spalle verso il nuovo anno e un futuro di amore e comprensione. Siete pronti?». Poi, accompagnata dal figlio 13enne, David Banda, ha cantato "Like a prayer" (suo brano del 1989) e "Can't help falling in love" (Celebre canzone di Elvis).