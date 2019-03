I suoi problemi di salute, nello specifico al cuore, erano noti. Li aveva sollevati lo stesso Scialpi (leggi) polemizzando sul fatto che non era stato concesso al suo (ex - leggi) marito di potergli stare vicino. Con un nuovo video, il cantante parmigiano lancia una sorte di allarme ancora serio: "Ho rischiato di morire tre volte da gennaio", spaventando e preoccupando non solo i suoi fan.

Il post

Ho rischiato di #morire per tre volte da gennaio ad ora per un #aritmia non sostenuta dal #pacemaker mercoledì faccio l’esame giovedì saprò se sarò in #pericolo di vita costante oppure no