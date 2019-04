L'era del cinghiale bianco: Franco Battiato tra pop e Renè Guenon

Quarant'anni fa Franco Battiato incontrava Renè Guenon e la musica d'autore la tradizione. Nel 1979 esce il disco che fa esplodere il fenomeno Battiato: “L'era del cinghiale bianco”. Subito non è un grande successo, come spesso capita ai capolavori. Quarant'anni dopo rimane però uno dei lavori più amati della lunga produzione del cantautore siciliano. “L'era del cinghiale bianco” segna infatti anche un'epoca per Battiato che, dopo essere stato pop negli anni Sessanta (su youtube c'è “La torre”), aveva intrapreso la strada della musica sperimentale più ardita, percorso culminato, nel '78, ne “L'Egitto prima delle sabbie”. Disco arduo per i comuni mortali che suscitò però l'interesse di Stockhausen. Tra geni, si sa, ci si comprende.

Nel '79 però tutto cambia. Ne “L'era del cinghiale bianco” infatti l'artista catanese, si addentra nei misteri guidato da un pensatore come Renè Guenon e dal mistico greco-armeno Georges Ivanovic Gurdjieff. Parla di tradizione, esotismo ed esoterismo utilizzando, però, uno stile musicale più a portata delle masse. Insomma, torna al pop delle sue origini. Lo “spiegherà” più tardi in alcuni brani de “La voce del padrone” (1981) che, preceduto da “Patriots”, sarà il lavoro della consacrazione.

La title-track è pop solo per la musica e richiama i miti dei celti e degli indù. E' una, assieme a “Magic shop” e “Il re del mondo”, delle perle assolute di un album che consta di sette (numero certamente non casuale) brani. Si diceva di Guenon, uno degli ispiratori di questo lavoro. Battiato gli rende apertamente omaggio in “Magic shop” quando canta dell'“esoterismo di Renè Guenon” e, soprattutto, ne “Il re del mondo”, che oltre al titolo della canzone dell'artista siciliano rappresenta anche uno dei testi-base per conoscere il pensiero del filosofo francese morto nel 1951. Il re del mondo vive, infatti, nell'Agarthi, che del mondo è il centro spirituale, e all'uomo, come ricorda Battiato, “tiene prigioniero il cuore”. L'album è un bel mix di new wave, pop ma anche progressive. Vi suona gente del calibro di Alberto Radius e Tullio De Piscopo ed è arrangiato insieme a Giusto Pio, “spalla” fondamentale per il cantautore siciliano e violino nel “Cinghiale bianco”. L'album, la cui simbolica copertina è di Franco Messina, ha altri momenti piuttosto felici. Come “Strade dell'Est”, un viaggio dove emigrazioni e miti si confondono e “Stranizza d'amuri”, in dialetto catanese e ambientata alle pendici dell'Etna.

Da youtube Il re del mondo