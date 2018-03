Morte di Borghi, "dovere di cronaca ma anche di pietà" Video

L’ex rettore dell’Università di Parma, Loris Borghi è stato trovato senza vita nel pomeriggio: secondo i primi riscontri si sarebbe ucciso. Il direttore della Gazzetta di Parma, Michele Brambilla, nell'anticipare la notizia principale e le altre che troverete domani sul quotidiano in edicola, commenta: "Abbiamo il dovere della cronaca ma anche della pietà: cioè trattare questa persona con il massimo della misericordia. Come per le persone che sono cadute in un momento di disperazione. Nessun giudizio sul suo operato, ma un sentimento di pietà e un abbraccio ad un uomo che non ce l'ha fatta".