Borghi, un dramma e una tragedia vissute (anche) da chi gli era vicino Video

Il drammma e la tragedia di Loris Borghi: una città sotto choc che si interroga, anche, sul perchè sia potuto succedere, e "su quello che non abbiamo fatto per aiutare una persona in difficoltà". Domani la Gazzetta di Parma pubblica alcune testimonianze di persone molto vicine all'ex rettore: Antonio Nouvenne, l'amico a cui ha inviato l'ultimo messaggio e che lo ha trovato in fin di vita e Tiziana Meschi, per anni convivente di Borghi. Il direttore della Gazzetta di Parma, Michele Brambilla, commenta il fatto del giorno e anticipa gli articoli che troverete sul quotidiano domani in edicola.