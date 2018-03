Un giallo parmigiano, Adua Della Porta, parrucchiera in via Mazzini, è scomparsa da febbraio, oltra un mese. 42 anni, abita in via Mazzini. Apello della mamma a "Chi l'ha visto". Il direttore della Gazzetta di Parma, Michele Brambilla, anticipa gli articoli che troverete domani sul quotidiano in edicola.