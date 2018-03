Incidenti sul lavoro a Costa Villana e a Bogolese, due feriti Video

Fortunatamente, il bilancio dell'incidente di questo pomeriggio a Costa Villana (sul confine tra i comuni di Collecchio e Fornovo Taro) è di un 76enne ferito di media gravità (in un primo tempo, invece, le condizioni del ferito erano date per gravi). Un esito, vista la dinamica, che poteva essere ben peggiore: il mezzo agricolo, infatti, si è ribaltato due volte in un capo in discesa. Altrettanto complesse le operazioni di soccorso, dopo un primo intervento del figlio del 76enne, che hanno richiesto, oltre all'intervento dei mezzi di soccorso dell'Assistenza pubblica di Collecchio-Felino-Sala Baganza e l'automezzo di Fornovo, l'atterraggio dell'elisoccorso del Soccorso alpino. Sono intervenuti la Polizia municipale di Collecchio e i Vigili del fuoco. Un altro incidente, sul lavoro, a Bogolese.