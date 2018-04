La Nannini cade (concerto sospeso), poi scherza (su facebook)

Infortunio sul palco ieri sera per Gianna Nannini a Genova, tappa del tour «Fenomenale». L’artista è scivolata mentre si esibiva al Rds Stadium dopo un’ora di show e non è più riuscita ad alzarsi. Il concerto è stato interrotto, tra gli applausi dei fan, e la Nannini è stata trasferita al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi in codice giallo per una sospetta frattura alla caviglia. Gianna Nannini, sulla sua pagina Facebook, ha poi pubblicato un video girato all'interno dell'ambulanza: "Mi dispiace aver interrotto un concerto bellissimo a quattro pezzi dalla fine. Il pubblico genovese era veramente caloroso. Purtroppo salendo sulla pedana rialzata, nel buio sono caduta nel vuoto. Grazie ai Volontari della Croce Rossa Genovese e ai dottori e infermieri di Villa Scassi di Sampierdarena. Ho un grosso problema al ginocchio, ma ci vediamo domani a Montichiari e.... tutti seduti!"