In aula, a processo, stalker riaggredisce le vittime (condomini): arrestato ancora

Tanta cronaca nera: due rapine, borseggi. In quest'ultimo caso tre arresti, ma sono già liberi. Duplice arresto per stalking (liti condominiali) della stessa persona: un parmigiano 64enne, arrestato, a processo, in aula ha rivisto le vittime riaggredendole, è stato nuovamente arrestato. Il direttore della Gazzetta di Parma, Michele Brambilla, anticipa gli articoli che troverete domani sul quotidiano in edicola.