Rovesciate, che spettacolo! Guarda le "cilene" crociate celebri - Video

Ronaldo, che gol. Un gol, il suo secondo, contro la Juventus, importante ma anche splendido.

Un gol in "mondovisione" che (ri) porta alla ribalta questo stupendo gesto atletico e sportivo. E' il tema del giorno che, campanilisticamente, ma anche con un certo orgoglio (anche in "casa" crociata si sono viste tante belle cose) rispolveriamo: le rovesciate in casa Parma. E in ogni serie, dalla D (l'ultima) con Lauria ai salotti della A con Amauri, Gilardino, Asprilla, Branca, Dino Baggio, Crespo e Marchionni. Amauri in ben due casi: Parma-Pescara nel 2013 e Parma-Fiorentina nel 2011. Se nel primo caso il bomber ha controllato di petto il lob di Marchionni per poi eludere il possibile intervento di Kroldrup con un'acrobatica rovesciata, nella seconda occasione si era avventato su un pallonetto in area di Giovinco e senza preventivo controllo lo aveva scaraventato in rete rovesciandosi in un'area più gremita. Giusto tenere anche conto del fatto che con la Fiorentina il risultato era «chiuso», mentre con il Pescara il Parma aveva già un rassicurante doppio vantaggio. I manuali codificano la prima paternità del gesto assegnandola al cileno Ramon Unzaga, che la esibì addirittura nel 1914 (diventò famoso, però, nel '20) e di lì il gesto è stato a lungo etichettato come la «cilena». La variante più bella è quella definita «bicicletta» («bicycling kick in inglese) in cui chi calcia manda prima in alto un piede poi fulmineamente calcia di collo con l'altro, gettandosi con il peso del corpo all'indietro. L'effetto catapulta provoca spesso parabole tese che se scoccate da pochi metri risultano imparabili. La rovesciata, forse, più importante nella storia del Parma, è quella di Gilardino a Lecce nel 3-3 che valse l'accesso allo spareggio salvezza poi vinto contro il Bologna, nel 2005. In quei momenti sportivamente drammatici il Gila confezionò un gol straordinario. Ci sono poi altri due capolavori indimenticabili più indietro nel tempo: nel '98 Dino Baggio infilò il Milan al Tardini addirittura dal limite dell'area, nel '94 Marco Branca a San Siro siglò il definitivo 1-1 contro l'Inter con un'acrobazia da mettere in quadro. Tornando alla storia, la più famosa - grazie all'effigie delle figurine Panini - è il gesto di Carlo Parola.

In realtà quella fu una rovesciata a trequarti, se possiamo dir così, e pochi sanno che, quel 15 gennaio 1950, lo juventino Parola stava effettuando un salvataggio difensivo. Ancora Gila in Parma-Inter 2-2 nel 2005, o la rovesciata «compressa» di Tino Asprilla contro la Lazio al Tardini (2-0) nel 1994. Poi ci sono due strepitose mezze rovesciate: Crespo al Venezia nel 2000, Marchionni alla Lazio nel 2004, entrambe sotto la curva Sud. Infine Lauria, in questo Parma rinato e pronto a sgomitare e lottare per ritornare nei salotti in vista del calcio: serie D, Fabio in rovesciata al 90', permette al Parma in 10 uomini di vincere a Cesena contro il Romagna Centro. Siamo nel marzo 2016 (Guarda il gol di Lauria in rovesciata - Video)