E' stata inaugurata a Zalec la Pivska Fontana, ovvero la prima fontana di birra in Europa: 5 i rubinetti. Con sei euro si acquista il boccale (con il microchip) da riempire al massimo 5 volte dopodiché le fontanelle smetteranno di distribuire la bevanda. Una scelta non commerciale ma come iniziativa turistica.