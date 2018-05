Spezia-Parma, partita a rischio: blindata, ai tifosi crociati "solo" duemila biglietti Video

Spezia-Parma, ultima di campionato, partita molto importante, ma anche ritenuta "a rischio" per i rapporti tesi tra le tifoserie e per alcune minacce comparse on line. Trasferta super-blindata per i tifosi crociati, quindi. Incontro oggi a La Spezia del Gruppo operativo per la sicurezza: è stato deciso che ai tifosi crociati saranno venduti solo 2.000 biglietti, i quali potranno andare solo nel settore Ospiti della Curva. Non saranno venduti biglietti per altri settori dello stadio (Tribuna centrale compresa) ai tifosi del Parma. Biglietti in vendita da oggi. Con una difficoltà in più: per alcuni motivi è difficile trovare pullman per la trasferta. Esclusa la possibilità di organizzare treni speciali. Ampio spazio sulla Gazzetta, domani, anche al calcio giocato, alla marcia di avvicinamento alla partita di venerdì sera (Ore 20.30). Il vicedirettore della Gazzetta anticipa tutti gli articoli che troverete sul quotidiano in edicola domani.