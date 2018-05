Vigilia di Spezia-Parma, emozioni e polemiche

Domani è la vigilia di Spezia-Parma: duemila tfosi crociati a supporto della squadra, mille (almeno) quelli costretti a restare a casa per mancanza dei biglietti. Tutti (duemila) venduti in un giorno. Emozione a mille ma qualche protesta per le restrizioni volute dal Gruppo operativo di sicurezza, che ha addirittura stabilito le regole e le modalità di accesso allo stadio (Leggi). Il vicedirettore della Gazzetta di Parma, Claudio Rinali, anticipa gli articoli che troverete domani sul quotidiano in edicola.