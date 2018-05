Il nome del figlio? Benito (Mussolini). Interviene il Tribunale Video

La famiglia Mussolini, parmigiana, si trasferisce a Genova. Con loro il bimbo appena nato, che la coppia vuole chiamare come il nonno: Benito. L'anagrafe del capoluogo ligure ha avvisato il tribunale che a sua volta ha convocato i due genitori, decisi a non cambiare idea. Stefano Pileri anticipa gli articoli che troverete domani sulla Gazzetta di Parma in edicola.