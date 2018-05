Urla e botte in pizzeria: condannato, è stato rinchiuso in via Burla Video

Searata movimentata in pizzeria: "C'è una mosca nella pizza", poi il parapiglia e l'aggressione ai poliziotti. Processato è stato condannato a 1 anno e 10 mesi. Revocata la sospensione condizionale della pena per reati precedenti: è stato rinchiuso in via Burla. Questa ed altre le notizie che troverete domani sulla Gazzetta di Parma in edicola anticipate dal vicedirettore Claudio Rinaldi.