Ladri "protagonisti" a Parma e Pontetaro - Video

Furto in un appartamento in via Solferino: alle 22 i ladri usano trapano e flessibile, ma nessuno sente nulla. A Pontetaro derubato un anziano che aveva appena vinto alla sala slot. Cronaca nera protagonista ma non solo: Stefano Pileri anticipa gli articoli che troverete domani sulla Gazzetta di Parma in edicola.