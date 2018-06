Mondiali di calcio in Russia, l’Isis minaccia (ancora) attentati in un video

L'Isis torna a minacciare i mondiali di calcio in corso in Russia. L’organizzazione terroristica mostra immagini di repertorio annunciando di voler «vendetta» nei confronti di Vladimir Putin e della Russia. Nel mirino anche il mondo del calcio, visto che con altre immagini diffuse vengono minacciati anche singoli giocatori come Messi. Il filmato mostra esplosioni di bombe dentro e intorno allo stadio olimpico di Sochi, edifici nei pressi del villaggio Olimpico in fiamme e un drone dell’Isis che li sorvola: «Ti stiamo guardando. Abbiamo dei droni, stiamo esplorando i siti e li attaccheremo», recita una voce che accompagna le immagini. Il video (pubblicato non integralmente) termina con un jihaidista in mimetica, con un mitra al collo e in mano, che guarda verso lo stadio di Sochi coperto di esplosioni virtuali.



Ora, non è la prima volta che i terroristi minacciano di portare il terrore ai mondali di calcio. I russi - impegnati in Siria in una lotta senza quartiere con gli estremisti - lo sanno bene e hanno varato misure preventive imponenti. Mosca in questi giorni è inondata di poliziotti, in tutte le fermate della metropolitana del centro i controlli sono stati rinforzati e gli agenti controllano borse e zaini. E lo stesso vale per le altre città ospiti delle partite. Gli 'umanì sono poi assistiti da un sofisticato sistema di intelligenza artificiale che collaziona le immagini raccolte dalle telecamere seminate ai 4 angoli delle città - solo a Kaliningrad, nella piccola enclave stretta fra Polonia e paesi baltici, ce ne sono 700 nel centro e altre 1200 nello stadio - e allerta subito la centrale in caso di individui giudicati sospetti.

Di più. Le forze speciali - gli Spetsnaz - hanno svolto addestramenti specifici e sono state persino paracadutate in uno stadio per allenarsi a gestire un possibile scenario di ostaggi. I servizi segreti russi, gli eredi del KGB, hanno poi effettuato numerosi arresti e fermi nelle settimane precedenti ai mondiali con il chiaro intento di 'andare sul sicurò. Fin qui ciò che si sa o è stato fatto trapelare. Ci sono poi misure addizionali non confermate (ma nemmeno smentite). A San Pietroburgo a metà maggio è comparsa una batteria antimissilistica Pantsir-S1 nell’area della marina - mossa che gli analisti pensano sia stata replicata anche nelle altre città-chiave.

Naturalmente i missili nulla possono contro 'lupi solitarì armati di coltello o furgone e non è un caso se nelle ultime settimane a Mosca sono comparsi dissuasori del traffico in cemento camuffati da panchine in corrispondenza dei punti di accesso delle aree pedonali e dei sottopassaggi. «Credetemi, le misure varate sono senza precedenti», ha assicurato Alexei Lavrishchev, responsabile per la sicurezza della Coppa del Mondo. E perlomeno a Mosca, la presenza delle forze dell’ordine è davvero tangibile.