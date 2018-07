Due pusher nigeriani arrestati dai carabinieri: spacciavano cocaina in viale dei Mille e in via Spezia. Rilevante il loro giro d’affari (centomila euro in oltre un anno, 90mila dei quali “guadagnati” dal più anziano) segnalati "come assuntori" i 29 clienti a cui verrà ritirata la petente di guida. Michele Brambilla ricorda: "La droga fa male, per ciò è prevista questa sanzione accessoria". Il direttore della Gazzetta di Parma commenta il "Fatto del giorno", anticipando gli articoli che troverete domani sul quotidiano in edicola.