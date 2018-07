Inceneritore, accordo rinnovato "Ora i cittadini facciano la loro parte" Video

Termovalorizzatore, a Regione Emilia-Romagna ha rinnovato l’accordo con Comune di Parma e Iren Ambiente siglato nel 2016 e scaduto lo scorso 1° luglio: confermato il limite delle 130mila tonnellate. Nessun aumento, quindi, della quantità di rifiuti da smaltire al termovalorizzatore dopo le polemiche delle scorse settimane sulla possibilità di incrementare la quota di immondizia nell'inceneritore. "Soddisfazione di imprese e Comune - commenta Michele Brambilla ne "il Fatto del Giorno" -: bisogna però che tutti facciano la loro parte. Che i cittadini si abituino sempre più alla raccolta differenziata e che le altre città si dotino di un impianto e non abbiano bisogno di ricorrere ad altri comuni per smaltire i loro rifiuti". Il direttore della Gazzetta di Parma anticipa anche gli articoli che troverete domani sul quotidiano in edicola.