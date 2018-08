Stuprata e picchiata per ore, arrestato volto noto di Parma

21enne picchiata e stuprata per cinque ore. Arrestato Federico Pesci, noto commerciante in città e un pusher nigeriano. "Noi, come sempre ci atterremo ai fatti - spiega Michele Brambilla -. Sono accusati e non sono ancora stati giudicati colpevoli, la legge e la ragione ci impongono di non emettere sentenze". Il direttore della Gazzetta di Parma anticipa gli articoli che troverete domani sul quotidiano in edicola.