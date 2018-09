La mamma, la sorella e il ruolo fondamentale dei medici: il racconto di quella terribile notte

Il racconto drammatico della mamma e della sorella della 21enne che ha denunciato due persone per averla stuprata e torturata in casa dell'imprenditore Federico Pesci. Un racconto in cui emerge il ruolo fondamentale e decisivo dei medici del pronto soccorso nel convincere la giovane a denunciare quello che le era successo: certificano i 45 giorni di prognosi per lesioni evidento. Da qui parte la denuncia d'ufficio e le indagini. Michele Brambilla, direttore della Gazzetta di Parma, anticipa gli articoli che troverete domani sul quotidiano in edicola.