Il "Caso Pesci": le ultime novità Video

Il "Caso Pesci", mille sfaccettature per una vicenda che ha choccato e interessa molto i parmigiani ma non solo: tantissimi contatti e commenti da tutta Italia. Un caso che coinvolge ora anche aspetti (decisivi) legali e che riserva sempre delle novità. Il direttore della Gazzetta di parma, Michele Brambilla, anticipa gli articoli che troverete domani sul quotidiano in edicola.