Allarma sicurezza a Parma: peggio in altre città, ma non è da sottovalutare

Il "Caso Pesci" è in stand by, in attesa di sapere la decisione del Tribunale del Riesame sulla richiesta dei legali dell'imprenditore della sua scarcerazione "focus" su aclune operazioni delle forse dell'ordine in alcune zone "calde" della città. Zone dove da tempo è alta la preoccupazione dei residenti. I poliziotti e i carabinieri che vengono da realtà come nelle grandi città "sorridono" nel vedere il livello di preoccupazione dei parmigiani. Hanno visto di peggio, ma non va sottolineato il disagio che viene vissuto in città. Il direttore della Gazzetta di Parma, Michele Brambilla, anticipa gli articoli che troverete domani sul quotidiano in edicola.