Il gioco d'azzardo, una "piaga" come la droga. Una "malattia" che dà dipendenza, famiglie rovinate e persone indebitate: tutte le iniziative del Comune per fronteggiare il problema. Il direttore della Gazzetta di Parma, Michele Brambilla, anticipa gli articoli che troverete domani sul quotidiano in edicola.